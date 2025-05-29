Экс-возлюбленная рэпера P.Diddy Кэсси Вентура родила сына

Фото: ТАСС/Zuma/Byron Purvis

Американская певица Кэсси Вентура стала мамой в третий раз. Об этом сообщает People.

Уточняется, что у нее родился мальчик.

Экс-возлюбленный Вентуры рэпер P.Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) обвиняется в сексуализированном насилии, торговле людьми и других преступлениях. Он был арестован 16 сентября 2024 года в США. Певица проходит в этом деле одной из главных жертв.

Вентура 14 мая дала показания против рэпера. Певица со слезами на глазах рассказала о систематических избиениях и унижениях, которым она подвергалась со стороны музыканта. Мужчина заставлял Вентуру участвовать в его вечеринках, бил ее и подвергал сексуальному насилию, поделилась она.

После расставания с рэпером певица встретила будущего мужа. Сейчас артистка вместе с Алексом Файнас, помимо новорожденного, воспитывают двух дочерей – Санни и Фрэнки. По информации СМИ, третий ребенок появился на свет раньше срока, но он здоров. Вентура родила сына в одной из клиник Нью-Йорка. Супруги принимают поздравления по случаю рождения ребенка.

Ранее адвокат P. Diddy Энтони Рикко отказался вести его дело. Также против рэпера вынесли обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда. Защита P. Diddy пытается доказать, что исполнитель был невменяем в момент предполагаемых преступлений.