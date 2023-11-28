Адвокат бывшего возлюбленного Волочковой опроверг его смерть

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой – владелец банного комплекса Сергей Кузнецов – жив и здоров. Новость о него смерти – фейк, заявил адвокат его семьи Александр Бенхин, сообщает телеканал "360".

Он сказал, что его телефон разрывается, поскольку все хотят знать, жив Кузнецов или нет. Его жена, продолжил Бенхин, позвонила следователю и узнала, что 28 ноября в 16:00 состоится очная ставка по делу. Сам правоохранитель подтвердил, что Кузнецов жив и здоров, отметил адвокат.

Ранее СМИ писали, что Кузнецов скончался в камере "Матросской тишины". Якобы его тело нашел сокамерник. Официального подтверждения информация так и не получила.

До этого Кузнецов избил свою жену, об этом стало известно 17 мая. Уточнялось, что мужчина напал на 28-летнюю супругу в квартире на улице Фридриха Энгельса, причинив тяжкий вред ее здоровью. Затем он скрылся с места происшествия.

Соседи, услышавшие крики, вызвали полицию и скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали черепно-мозговую травму, внутреннее головное кровотечение и множественные ушибы.

Позже Кузнецова задержали. Он утверждал, что его жена призналась в измене, в результате чего и произошел конфликт.

В том же месяце суд его арестовал на два месяца, до 14 июля 2023 года. Сторона защиты просила об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд в этом отказал.