Экс-супруга Паши Техника Ева Карицкая заявила, что улетела в Дубай

Фото: телеграм-канал "Ева Карицкая"

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев) Ева Карицкая (настоящее имя – Карина Мельничук) заявила, что покинула Таиланд и улетела в Дубай. Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

"Со мной все в порядке <...> в полицейский участок я так и не поехала, потому что чувствовала подвох", – рассказала она.

При этом девушка пригрозила клинике, якобы причастной к смерти музыканта, пообещав инициировать проверку лицензий медицинского учреждения. Также Карицкая сказала, что позже выложит ссылки на соцсети клиники.

"Чтобы вы знали, какой деятельностью эти люди занимаются, и что они не помогают людям, а убивают их", – заключила она.

Техник скончался 4 апреля в одном из медучреждений тайского Пхукета. Причиной смерти стала легочная инфекция. 11 апреля музыканта похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

Позже стало известно, что в Таиланде на бывшую супругу рэпера завели уголовное дело о клевете. Карицкая, по данным СМИ, ранее обвиняла тайских врачей в некомпетентности и неспособности спасти музыканта.

