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25 декабря, 17:08

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Экс-солистка "Комбинации" Алена Апина заявила, что на Новый год улетит в Таиланд

Экс-солистка "Комбинации" Апина рассказала, где проведет Новый год

Фото: ТАСС/Яна Яворская

Бывшая солистка группы "Комбинация" Алена Апина заявила, что улетит в Таиланд на Новый год. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

"В новогоднюю ночь у меня будет стол из микрофона и прекрасных зрителей", – отметила певица.

Кроме того, Апина заявила, что недовольна своей фигурой. По словам исполнительницы, ей нужно сбросить 5 килограммов лишнего веса.

"Камера всегда увеличивает. Но если не получится, я не расстроюсь", – добавила артистка.

Между тем одними из самых дорогих направлений России для отдыха на Новый год стали места, связанные с горнолыжным спортом. Например, Красная Поляна в Сочи. По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, в список самых дорогих также попадают Шерегеш и Алтай.

Недешевым окажется и путешествие в Великий Устюг, где довольно высокие цены на проживание, а также города Золотого кольца, уточнила эксперт. Среди зарубежных направлений, где отдых будет дорогим, Ансталь выделила Мальдивы и Кубу.

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