Музыкальный критик назвал воссоединение "Чай вдвоем" абсолютно выигрышным решением

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Воссоединение группы "Чай вдвоем" позволит артистам хорошо заработать при минимальных вложениях, считает музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Об этом cообщает News.ru.

Певцы Денис Клявер и Стас Костюшкин вновь объединились и выпустили новый трек "Нежная". Артисты заявили, что планируют и дальше выступать вместе. Кроме того, музыканты рассказали, что в их новых песнях будет больше классики в звучании.

"Когда "Чай вдвоем" будет приезжать на день города или заказные мероприятия, то заказчиков будет ожидать интересный концерт, состоящий из классических композиций дуэта. С коммерческой точки зрения это абсолютно выигрыш", – отметил Бабичев.

Эксперт объяснил, что для заказчиков приглашение дуэта будет стопроцентно удачным решением для организации хорошего концерта. По мнению продюсера, никаких минусов в воссоединении артистов нет. Он уверен, что музыканты смогут "неплохо зарабатывать", избегая крупных затрат.

Еще в конце прошлого года директор Клявера Игорь Звягин рассказал о планах воссоединения участников группы "Чай вдвоем". Уже тогда он говорил, что речь идет не просто об одном совместном треке. По его словам, они планируют в перспективе работать вместе. Однако это не значит, что артисты оставят сольную карьеру, объяснял Звягин.

Группа "Чай вдвоем" существовала с 1994 по 2012 год. Коллектив получил известность благодаря хитам "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и другим.

