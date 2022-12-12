Директор Дениса Клявера рассказал о планах воссоединения участников группы "Чай вдвоем"

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Директор российского певца Дениса Клявера Игорь Звягин прокомментировал информацию о новом треке группы "Чай вдвоем". Об этом сообщает телеканал "360".

Он подтвердил, что бывшие участники популярного коллектива задумались над выпуском совместной песни. В настоящее время артисты обсуждают этот вопрос, добавил Звягин. Никаких других деталей он раскрыть не смог.

"Коллектив никуда и не уходил, они просто ушли в сольное творчество и сами постепенно развивались. В принципе успешно, что один, что второй", – сказал Звягин.

Он подчеркнул, что певцы не просто запишут песню, они планируют в перспективе работать вместе. Однако это не значит, что артисты оставят сольную карьеру.

Директор напомнил, что группу "Чай вдвоем" официально никто не закрывал, а значит, дуэт выступит с новым треком под прежним названием.

Ранее стало известно, что экс-участники "Чая вдвоем" выпустят совместный трек в 2023 году. При этом уточнялось, что группа не планирует воссоединяться.

По словам директора Стаса Костюшкина Дениса Комиссарова, у музыкантов есть свои проекты, при этом в новом году они решили порадовать фанатов новой песней.

Группа "Чай вдвоем" существовала с 1994 по 2012 год. Коллектив получил известность благодаря хитам "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и другим.



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