Экс-участники "Чая вдвоем" выпустят общий трек

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Стас Костюшкин и Денис Клявер выпустят в 2023 году совместный трек, при этом группа "Чай вдвоем" не планирует воссоединяться, сообщает РИА Новости.

По словам директора Костюшкина Дениса Комиссарова, у музыкантов есть свои проекты, при этом в новом году они решили порадовать фанатов новым треком.

Кроме того, в декабре этого года Костюшкин выпустил трек "Вот-вот Новый год", в клипе которого принял участие Денис Клявер.

Группа "Чай вдвоем" существовала с 1994 по 2012 год. Коллектив получил известность благодаря хитам "Я не забуду", "Ласковая моя", "Белое платье" и другим.

Ранее директор певицы Юлии Волковой Катерина Дорош прокомментировала возможное воссоединение группы "Тату".

По ее словам, певицы имеют право исполнять старые хиты, несмотря на то что экс-продюсер группы Сергей Галоян заявил, что не давал разрешения на использование популярных песен "Тату" в рамках предстоящего воссоединения дуэта.

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