Директор Юлии Волковой прокомментировала запрет исполнять хиты группы "Тату"

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Директор певицы Юлии Волковой Катерина Дорош прокомментировала возможное воссоединение группы "Тату" в будущем году. Об этом сообщает "Газета.ру".
По ее словам, певицы имеют право исполнять старые хиты, несмотря на то что экс-продюсер группы Сергей Галоян заявил, что не давал разрешения на использование популярных песен "Тату" в рамках предстоящего воссоединения дуэта.
"Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Лены (Катиной) и Юли (Волковой) есть смежные права исполнять все композиции. Раньше таких вопросов не стояло никогда. Запретить петь песни "Тату" может только суд, а для этого должны собраться все авторы", – сказала Дорош.
По ее словам, Галоян обманывает СМИ, заявляя, что якобы звонил исполнительницам, чтобы они приняли участие в трибьюте "умершей" группы "Тату".
"Правда все равно вскроется, нам достаточно сделать одно заявление", – подчеркнула Дорош.
Ранее в Сети появилось сообщение экс-солистки "Тату" Елены Катиной. Она заявила, что в 2022 году состоится официальный трибьют группы при участии Юлии Волковой.
Однако бывший продюсер группы Сергей Галоян заявил, что не давал разрешения на использование популярных песен группы в рамках предстоящего воссоединения дуэта. Речь о таких хитах дуэта, как "Нас не догонят", "Я сошла с ума" и других.
Группа "Тату" в составе Елены Катиной и Юлии Волковой существовала с 1999 года. Коллектив распался в 2014 году.
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