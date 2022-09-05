Москвичи выбрали лучшие парки для велопрогулок и детского досуга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи выбрали лучшие парки для велопрогулок, детского досуга и пляжного отдыха в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, лучшим местом для велопрогулок стала ВДНХ с 10-километровым маршрутом. Там можно увидеть исторические павильоны, каскад Каменских прудов, фонтан "Золотой колос" и экотропу. 14% респондентов проголосовали за музей-заповедник "Коломенское", а 12% – за парк "Сокольники".

ВДНХ также победила в голосовании за лучшие парки для прогулок с детьми. 24% посчитали лучшим местом для детского досуга Парк Горького с площадкой "Салют", а 16% – парк "Сокольники" с площадкой "Изумрудный город".

Среди мест для отдыха у воды лучшим москвичи признали "Борисовские пруды". Второе место в рейтинге занял The Bassein в "Сокольниках", а на третьем оказался пляж "Левобережье" на берегу Химкинского водохранилища.

За два месяца проекта "Лето активного гражданина" было собрано более 2,5 миллиона мнений. Москвичи выбирали лучшие набережные, смотровые площадки, музеи и другие объекты.

Ранее сообщалось, что на сайте "Активного гражданина" проходило голосование, посвященное предстоящему Дню города. Самыми популярными оказались мероприятия в парках культуры и отдыха, концерты и театрализованные представления. Около 35% проголосовали за концерты современной музыки, театрализованные представления выбрали 29% участников опроса.

