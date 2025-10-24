Pais: Собчак оформляет ВНЖ в Испании для себя и сына

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына, сообщает газета Pais со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, Собчак уже получила пятилетнюю визу от Франции, что позволило ей свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. После этого она направилась в Испанию для подачи заявления на постоянное проживание.

В публикации отмечается, что заявление журналистки было подано в рамках программы для "цифровых кочевников". Заявление находится на рассмотрении.

Ранее Собчак поделилась, что получила хороший доход от инвестиций в акции российских компаний во время кризиса 2022 года, когда их стоимость резко упала. В настоящее время она предпочитает вкладывать средства в банковские депозиты из-за высоких процентных ставок.