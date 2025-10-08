Собчак заявила, что инвестиции в компании РФ помогли ей заработать в кризис

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Журавок

Инвестиции в российские компании во время кризиса в 2022 году помогли журналистке и телеведущей Ксении Собчак получить хороший доход. Она рассказала об этом в интервью Москве 24.

Собчак уточнила, что в настоящее время вкладывает деньги в депозиты, поскольку процентная ставка беспрецедентно высока. По ее словам, одно из выгодных вложений она сделала, когда рухнули рынки.

"Акции Сбербанка условно и других крупнейших корпораций стали стоить просто как палатка с шаурмой", – напомнила телеведущая, назвав кризис и панику лучшими моментами для инвестирования.

Ранее Собчак заявила о вынужденной необходимости быть "стальным человеком". По ее словам, это является главной проблемой ее жизни. Такую позицию журналистка назвала результатом убежденности в том, что она справится со своими задачами лучше, чем кто-то другой.

Большое интервью Ксении Собчак Москве 24 смотрите здесь.