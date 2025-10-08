Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за предписания РКН

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала в своем телеграм-канале, что удалила с канала на видеохостинге YouTube интервью с певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым.

По словам журналистки, Роскомнадзор (РКН) направил 7 октября предписание, в котором указал на наличие в видео признаков пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Собчак попросила прощения у героя интервью и зрителей за удаление публикации.

Ранее РКН ограничил на территории России доступ к онлайн-сообществу для писателей и читателей Wattpad. Причиной такого решения стало нарушение законодательства со стороны сервиса.

По данным Роскомнадзора, платформа игнорировала просьбу об удалении запрещенной информации. Речь идет о публикациях, в которых присутствовала пропаганда ЛГБТ.

