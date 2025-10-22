В Мосэнергосбыте прокомментировали долг блогера Водонаевой в 1,7 млн руб

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Блогер и телеведущая Алена Водонаева предоставила скриншот с предварительным расчетом, сформированном на основании некорректных данных, заявили "Газете.ру" в пресс-службе Мосэнергосбыта.

Компания прокомментировала долг Водонаевой за электричество в 1,7 миллиона рублей в 2 московских квартирах. По словам телеведущей, она пробыла в каждой из квартир около 2 недель. Девушка возмутилась работой коммунальных служб.

В Мосэнергосбыте напомнили, что для корректного расчета платежа за потребленную электроэнергию необходимо снимать данные со счетчика до запятой, сопоставляя с порядком, в том числе цифр, переданных ранее. При этом сервис производит предварительный расчет и просит потребителя подтвердить расход.

Также в пресс-службе уточнили, что компания дополнительно проверяет аномально высокие расходы при проведении расчетов после того, как клиенты передают данные.

Ранее Мосводоканал подал иск в отношении актрисы и телеведущей Эвелины Бледанс из-за якобы долгов по оплате коммунальных услуг. Сама Бледанс заявила, что ничего об этом не слышала. Она также спросила, где можно посмотреть об этом информацию.