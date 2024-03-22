Адвокат Кологривого заявил, что актеру могли дать трое суток ареста

Фото: vk.com/Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Если бы не общественный резонанс вокруг инцидента с участием актера Никиты Кологривого, то ему бы назначили арест от трех до пяти суток, который обычно назначают судьи за подобные правонарушения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката актера Андрея Жукова.

"Был соблюден баланс между интересами Никиты и общественным интересом, так скажем. Потому что само наказание – семь суток – это несколько больше, чем дают обычно", – уточнил он.

Однако он уточнил, что, несмотря на это, доволен решением суда не увеличивать срок ареста с 7 до 15 суток, поэтому сторона защиты актера не стала обжаловать приговор.

Кроме того, Жуков рассказал, что Кологривый не жаловался ему на содержание в следственном изоляторе.

Актер из сериала "Слово пацана" устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Изначально он в нетрезвом виде приставал к девушке, а после отказа укусил ее. После этого Кологривый пытался устроить потасовку с сотрудниками заведения.

На актера написали заявление в полицию и составили протокол о мелком хулиганстве, а следом поместили в спецприемник. Спустя время суд арестовал Кологривого на 7 суток.

При этом прокуратура обжаловала решение суда об аресте актера, поскольку посчитала подобный срок мягким для актера и потребовала увеличить его до 15 суток. Однако суд Новосибирска отклонил жалобу прокуратуры.

Кологривый признался после суда, что сожалеет о произошедшем и раскаивается. Свой поступок он объяснил горячкой, неадекватным состоянием и эмоциональной слабостью. При этом актер уже извинился перед сотрудниками бара и девушкой, к которой приставал.



Новосибирский областной суд оставил приговор актеру Никите Кологривому без изменений