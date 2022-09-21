Юрист рассказала, в каком случае Пугачеву могут обвинить в дискредитации ВС России

13:14
Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Певице Алле Пугачевой может грозить административный штраф, если после проверки выяснится, что она действительно дискредитирует российскую армию. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.
Ранее заявление с просьбой проверить артистку на предмет дискредитации российских вооруженных сил поступило в полицию Звенигорода. До этого Примадонна попросила Минюст РФ признать ее иностранным агентом вслед за мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ).
Чтобы определить, была ли в заявлениях Пугачевой дискредитация российской армии, потребуется лингвистическая экспертиза, объясняет Мария Ярмуш.
"Пусть лингвисты решают. Есть разъяснение Верховного суда для компетентных лингвистических экспертиз, что такое клевета и что такое личное мнение. Если она высказывает свое личное мнение, что она что-то не понимает, это ее личные чувства, это она говорит свое мнение. Если она будет утверждать о чем-то, тогда лингвисты будут решать, есть ли там дискредитация российской армии или нет", – говорит эксперт.
Если выяснится, что Примадонна действительно допустила в своих словах дискредитацию российских вооруженных сил, ей может грозить административный штраф, считает юрист.
Комментируя просьбу Пугачевой признать ее иноагентом вслед за мужем, эксперт отметила, что одного желания Примадонны для этого недостаточно.
"Для того чтобы по российскому законодательству признали иноагентом, это лицо должно соответствовать определенным требованиям и как минимум еще получать от иностранных организаций, фондов, государств какие-то денежные средства за свою деятельность на территории РФ. Обычно это какая-то политическая деятельность, связанная с тем, чтобы проводить интересы иностранного государства на территории России", – рассказала юрист.
Мария Ярмуш напомнила, что после признания иноагентом для человека не наступает уголовная ответственность. Он лишь должен указывать в своих публикациях, что имеет такой статус, чтобы люди понимали, какой источник они читают, заключила специалист.
Ранее в Минюсте РФ сообщили, что не будут рассматривать просьбу Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за мужем. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Свириденко. По его словам, заявление артистки в социальных сетях не равносильно официальному запросу.
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