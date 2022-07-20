Адвокат допустил эксгумацию Градского из-за борьбы родственников за наследство

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Эксгумация тела певца и композитора Александра Градского для взятия образца ДНК музыканта возможна, заявил адвокат Сергей Жорин.

"Чисто гипотетически, конечно, эксгумация возможна, то есть если будут претендовать на наследство так называемые "родственники", родство которых не установлено, то они могут заявить в суде ходатайство о проведении эксгумации, но не факт, что суд его удовлетворит по ряду причин", – сообщил он Пятому каналу.

Однако адвокат назвал маловероятным такое развитие событий, так как ДНК можно получить из личных вещей Градского.

Жорин также не исключил, что кто-то из участников судебного процесса предложит альтернативу эксгумации. По его словам, вряд ли дело дойдет до раскопки могилы.

Ранее третья жена умершего певца и композитора Александра Градского подала иск о претензии на наследство к его вдове и собственным детям.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет после госпитализации с подозрением на инсульт. По некоторым данным, причиной его смерти стал инфаркт головного мозга. Народного артиста России похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

