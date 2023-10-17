Российский бизнес Лаймы Вайкуле проверят сотрудники ФНС и МВД

Фото: ТАСС/Михаил Александров

Российский бизнес эстрадной певицы Лаймы Вайкуле проверят сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) и столичного МВД. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, проверка будет проходить до середины ноября, но ее смогут продлить, если это будет необходимо.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ. Он сообщил, что Вайкуле негативно отзывается о спецоперации, поддерживает Украину, но продолжает зарабатывать в России. Бородин считает, что своими активами в Москве артистка владеет через латвийское юрлицо.

Он попросил провести проверку, а также рассмотреть вопрос исключения из Единого государственного реестра юрлиц компании "Лайма-Люкс Рус", через которые Вайкуле может получать доход.

Вайкуле открыто поддерживает Украину в конфликте с Россией. В минувшем июле она организовала в Юрмале фестиваль, где собирала деньги на помощь украинским военным.

А до этого певица в негативно высказалась о памятниках павшим в Великой Отечественной войне солдатам, заявив, что те не имеют художественной ценности.

Фестиваль, на котором организовали сбор денег ВСУ, прошел в Юрмале