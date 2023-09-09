09 сентября, 18:42Общество
ГП попросили проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает RT.
Он напомнил, что латвийская Laimalukss Latvia якобы в августе прошлого года передала свою долю в ООО "Лайма-Люкс РУС" основному учредителю Ширазу Мамедову. Тем не менее фактически никакой передачи не произошло, заметил Бородин.
Как пишут телеграм-каналы, средний доход российского бизнеса Вайкуле оценивается в 300–400 миллионов рублей, тогда как чистая прибыль не превышает нескольких тысяч рублей. Предполагается, что певица уклоняется от уплаты налогов в РФ.
Вайкуле открыто поддерживает Украину в конфликте с Россией. В минувшем июле она организовала в Юрмале фестиваль, где собирала деньги на помощь ВСУ.
А до этого певица в негативном ключе высказалась о памятниках павшим в Великой Отечественной войне солдатам, заявив, что те не имеют художественной ценности.
Фестиваль, на котором организовали сбор денег ВСУ, прошел в Юрмале
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