ГП попросили проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российский бизнес Лаймы Вайкуле. Об этом сообщает RT.

Он напомнил, что латвийская Laimalukss Latvia якобы в августе прошлого года передала свою долю в ООО "Лайма-Люкс РУС" основному учредителю Ширазу Мамедову. Тем не менее фактически никакой передачи не произошло, заметил Бородин.

Как пишут телеграм-каналы, средний доход российского бизнеса Вайкуле оценивается в 300–400 миллионов рублей, тогда как чистая прибыль не превышает нескольких тысяч рублей. Предполагается, что певица уклоняется от уплаты налогов в РФ.

Вайкуле открыто поддерживает Украину в конфликте с Россией. В минувшем июле она организовала в Юрмале фестиваль, где собирала деньги на помощь ВСУ.

А до этого певица в негативном ключе высказалась о памятниках павшим в Великой Отечественной войне солдатам, заявив, что те не имеют художественной ценности.



Фестиваль, на котором организовали сбор денег ВСУ, прошел в Юрмале