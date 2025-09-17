Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

17 сентября, 19:18

В США задержан подозреваемый в краже невыпущенных песен Бейонсе

Фото: 123RF/tiraspr

В США полиция задержала человека, подозреваемого в краже жестких дисков с еще не опубликованными треками певицы Бейонсе. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на полицейский департамент города Атланта.

В июле стало известно о начавшемся расследовании в связи с кражей двух чемоданов, в которых хранились жесткие диски, из арендованного автомобиля хореографа певицы.

Согласно актуальной информации, подозреваемый находится под стражей по обвинению во взломе автомобиля с целью кражи. При этом похищенные вещи до сих пор не найдены.

Ранее сообщалось, что во время одного из концертов в Вашингтоне, прошедшего в июле, Бейонсе взбудоражила общественность, выйдя на сцену в костюме, в котором сочетались цвета российского флага.

После публикации в соцсети наряда артистки некоторые пользователи оставили комментарии на русском языке. Подписчики выразили надежду, что Бейонсе исполнила песню Татьяны Куртуковой "Матушка Земля", и пригласили певицу с концертным туром в Россию.

