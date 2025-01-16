Власти Петербурга подали иск к сыну Дмитрия Нагиева из-за неуплаты аренды

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Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подал в суд иск к сыну артиста Дмитрия Нагиева, актеру Кириллу Нагиеву. Ведомство требует взыскать с ответчика задолженность по арендной плате за часть земельного участка, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

С Нагиева-младшего требуют выплатить около 85 тысяч рублей, а также пени за просрочку платежа – 8 240 рублей на 30 мая 2024 года – и 0,075% от суммы задолженности за каждый последующий день.

По данным суда, в октябре 2023 года актер стал участником договора о совместном использовании земельного участка площадью 45 соток, расположенного в Сестрорецке. Его доля составляет 277 квадратных метров.

В мае 2024 года истец направил Нагиеву требование о погашении задолженности, однако оно осталось без внимания.

В пресс-службе отметили, что актер уже предоставил необходимые документы, которые подтверждают, что он погасил задолженность. Предварительное слушание по делу состоится 13 февраля.

Ранее актера сериалов "След" и "Папины дочки" Евгения Воловенко оштрафовали на 90 тысяч рублей за хулиганство в самолете. Инцидент произошел в сентябре 2024 года. Пассажир начал вести себя агрессивно, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

По словам представителя суда, мужчина без причины нажимал на кнопку вызова бортпроводника, матерился, попытался ударить одного из пассажиров, а также ходил по салону во время полета и пытался открыть дверь аварийного выхода борта.