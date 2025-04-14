Егору Бортнику из "Би-2" присвоили статус иноагента на второе имя

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Егор Бортник признан иноагентом в РФ)

Солисту группы "Би-2" Леве (настоящее имя – Егор Бортник, включен в реестр иноагентов) присвоен статус иностранного агента на второе имя Игорь. Об этом сообщается на сайте Минюста России.

"Бортник Егор (Игорь) Михайлович "Лева Би-2", – следует из перечня.

Минюст внес Бортника в реестр иноагентов в мае 2023 года. Причиной стали его негативные высказывания в отношении России, ее граждан и органов государственной власти. В том же месяце он заявил, что не вернется в страну из-за того, что россияне "перечеркнули все свои достижения". Соответствующее заявление вызвало критику со стороны фанатов группы.

В 2025 году движение "Зов народа" обратилось в Генпрокуратуру России с призывом проверить солиста группы "Би-2" после его заявлений о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, что Бортник помогает украинским боевикам, исполнитель признался в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Он рассказал, что отправляет ВСУ ежемесячно 5 тысяч евро через фонд.

Более того, он пожаловался им на тяжелое финансовое положение коллектива. По словам артиста, после отъезда из России он лишился почти всех своих доходов. В связи с этим музыкант попросил проспонсировать съемки видеоряда на одну из песен "Би-2".