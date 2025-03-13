Актриса Поплавская рассказала, как в детстве пришила ухо хомяку

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актриса Яна Поплавская в беседе с YouTube-каналом "PROжизнь" рассказала, как пришила в детстве ухо хомяку, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, в то время она жила в коммунальной квартире с родителями. В один из дней кот откусил хомяку ухо, которое, уточнила Поплавская, повисло "фактически на ниточке". Тогда у актрисы был малый хирургический набор, который ей подарила бабушка-врач.

"Нет, все было хорошо. Прекрасно все срослось. Просто я чуть-чуть нахлест дала. Но все равно, это же какая победа! Представьте себе!" – сказала Поплавская.

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