11 сентября, 18:34Шоу-бизнес
Турецкий таксист обманул Пригожина и Валерию почти на 1 млн руб
Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев
Турецкий таксист обманул продюсера Иосифа Пригожина и его жену Валерию почти на 1 миллион рублей, сообщает StarHit.
По словам Пригожина, водитель попросил оплатить поездку заранее. Продюсер несколько раз приложил банковскую карту, но оплата не прошла. В результате таксист уехал, а позже Пригожину пришло СМС-сообщение о списании 12 тысяч долларов.
Супружеская пара после инцидента обратилась к сотрудникам отеля и в полицию. Злоумышленника нашли через час. Водитель извинился перед Пригожиным и сказал, что является студентом, однако продюсер не принял извинений.
"Деньги, конечно, вернули, но осадок остался", – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил Пригожину звание заслуженного деятеля искусств республики за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность.
Продюсер назвал присвоение звания неожиданностью. Он уточнил, что с большим уважением относится ко всему, что Кадыров сделал и делает для Чечни.
"Историс": Валерия и Иосиф Пригожин поделились секретом крепкого брака