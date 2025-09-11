Турецкий таксист обманул Пригожина и Валерию почти на 1 млн руб

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Турецкий таксист обманул продюсера Иосифа Пригожина и его жену Валерию почти на 1 миллион рублей, сообщает StarHit.

По словам Пригожина, водитель попросил оплатить поездку заранее. Продюсер несколько раз приложил банковскую карту, но оплата не прошла. В результате таксист уехал, а позже Пригожину пришло СМС-сообщение о списании 12 тысяч долларов.

Супружеская пара после инцидента обратилась к сотрудникам отеля и в полицию. Злоумышленника нашли через час. Водитель извинился перед Пригожиным и сказал, что является студентом, однако продюсер не принял извинений.

"Деньги, конечно, вернули, но осадок остался", – добавил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил Пригожину звание заслуженного деятеля искусств республики за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю творческую деятельность.

Продюсер назвал присвоение звания неожиданностью. Он уточнил, что с большим уважением относится ко всему, что Кадыров сделал и делает для Чечни.