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02 апреля, 13:11

Шоу-бизнес

Рамзан Кадыров присвоил Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни. Документ, подписанный чиновником, есть в распоряжении ТАСС.

Звание продюсер получил за заслуги в развитии российской культуры и искусства, а также за долгую творческую деятельность, которая получила известность и общественное признание.

В конце марта Владимир Путин присвоил звания народных артистов России "за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства" актерам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину.

Кроме того, певица и ведущая программы АО "Русское Радио – Евразия" Анна Семенович была награждена медалью "За труды в культуре и искусстве" за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Владимиру Соловьеву

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