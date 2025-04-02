Рамзан Кадыров присвоил Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров присвоил российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни. Документ, подписанный чиновником, есть в распоряжении ТАСС.

Звание продюсер получил за заслуги в развитии российской культуры и искусства, а также за долгую творческую деятельность, которая получила известность и общественное признание.

В конце марта Владимир Путин присвоил звания народных артистов России "за большие заслуги в развитии кинематографического, театрального, хореографического, циркового и эстрадного искусства" актерам Анне Михалковой, Александру Олешко и Максиму Аверину.

Кроме того, певица и ведущая программы АО "Русское Радио – Евразия" Анна Семенович была награждена медалью "За труды в культуре и искусстве" за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

