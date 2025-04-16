Иосиф Пригожин рассказал, как помирил Тимати и Егора Крида

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Егора Крида и Тимати (настоящее имя – Тимур Юнусов. – Прим. ред.) помирил продюсер Иосиф Пригожин. Об этом он рассказал в интервью Лауре Джугелии, пишет "Газета.ру".

По словам продюсера, конфликт между певцами случился после того, как Тимати ушел из лейбла Black Star. На тот момент он еще владел компанией. Тогда артисты "готовы были друг друга грызть", что недопустимо, считает он.

Пригожин добавил, что теперь артисты дружат и "лучше не влезать в эти отношения". Кроме того, продюсер уверил, что мирил их не для бизнеса: "Если бы отблагодарили, я бы не отказался! Но нет".

Ранее Пригожину присвоили звание заслуженного деятеля искусств Чечни. Соответствующий документ подписал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Звание продюсер получил за заслуги в развитии российской культуры и искусства, а также за долгую творческую деятельность, которая получила известность и общественное признание.