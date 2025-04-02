Продюсер Пригожин назвал неожиданностью присвоение Кадыровым звания заслуженного деятеля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Продюсер Иосиф Пригожин порадовался тому, что его заслуги заметил глава Чечни Рамзан Кадыров и присвоил ему звание заслуженного деятеля искусств республики. Об этом Пригожин заявил в беседе с "Газетой.ру".

"Для меня большая честь. Я об этом ничего не знал. Для меня это приятная новость, неожиданная", – сказал он.

Утро продюсера, который 2 апреля отмечает день рождения, началось с поздравлений и пропущенных звонков, поэтому известие о присвоении звания стало для него приятным сюрпризом. По словам Пригожина, он с большим уважением относится ко всему, что Кадыров сделал и делает для Чечни и России.

"Мне приятно, что деятелей культуры так ценят в республике. Мы действительно там достаточно часто выступали и приезжали в республику. У нас связаны с ней очень хорошие воспоминания. Мы смотрим, как процветает республика. Это вызывает гордость", – добавил он.

При этом все награды, по словам Пригожина, принадлежат супруге, певице Валерии (настоящее имя – Валерия Перфилова. – Прим. ред.). Он назвал ее символом русской женщины, красоты и таланта.

"11 апреля выходит последний альбом. Слово "последний" даже как-то расстраивает, потому что хотелось бы, чтобы это был не первый и не последний. Но я понимаю, что мы очень хорошо потрудились", – заключил продюсер.

Ранее стало известно, что Кадыров присвоил Пригожину звание заслуженного деятеля искусств Чечни за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность, получившую широкую известность и общественное признание.

До этого заслуженной артисткой России стала актриса театра и кино Анна Снаткина. Это звание ей присвоил Владимир Путин. Кроме того, российский лидер наградил актрису Елену Миллиоти орденом "За заслуги в культуре и искусстве".

