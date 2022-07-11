Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певца Пьера Нарцисса похоронят в деревне Дибомбари 23 июля, сообщили в посольстве Камеруна.

"Похороны пройдут 23 июля в Дибомбари, населенном пункте рядом с Дуалой", – передает РИА Новости слова пресс-секретаря посольства.

О смерти певца стало известно 22 июня. Сообщалось, что артисту проводили операцию на почках, однако она оказалась фатальной.

По словам его бывшей супруги Валерии Калачевой, музыкант скончался от последствий подагры, он мучился от болезни около месяца. Коллеги по сцене рассказали, что последнее время артист с трудом ходил и признавался, что ему тяжело дышать.

Телевизионная карьера Нарцисса началась в телешоу "12 злобных зрителей" на канале "MTV Россия". Наибольшую известность он приобрел благодаря участию в проекте "Фабрика звезд – 2", где выступил с композицией "Шоколадный заяц".

