Состояние ставшей инвалидом Марины Хлебниковой ухудшилось – СМИ

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

У российской певицы Марины Хлебниковой постепенно немеют пальцы рук в связи с развитием ревматоидного артрита. Об этом сообщает Life.ru.

По данным СМИ, артистка решила обратиться к специалистам из-за ухудшения самочувствия – проблем с суставами. В свою очередь, врачи заметили, что чувствительность и подвижность пальцев рук певицы сильно снизилась. Более того, сама Хлебникова уже с трудом может передвигаться.

Также медики обнаружили у Хлебниковой невротическое расстройство, из-за которого женщина чувствовала упадок сил и раздражительность, а также плохо спала.

18 ноября 2021 года Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве. Ее госпитализировали с ожогами в НИИ имени Склифосовского.

В первой половине декабря того же года певицу перевели из реанимации в палату, а 11 января 2022-го ее выписали из больницы.

Недавно СМИ сообщали, что Хлебникова стала инвалидом третьей группы. Из-за хрупкости костей артистка с трудом может передвигаться.



Марину Хлебникову выписали из больницы