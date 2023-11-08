Пугачева записала три песни в тверской студии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Алла Пугачева записала в тверской студии звукозаписи "Салам" три песни для личного пользования, сообщил РИА Новости основатель студии, звукорежиссер Игорь Лалетин.

Он уточнил, что певица была в студии 3 ноября. По его словам, она спела для внутреннего пользования.

"Видимо, для родных, близких, для друзей. Я даже не в курсе, для кого конкретно. Наша задача – записать вокал... Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они были записаны не для релиза. Для своих", – подчеркнул Лалетин.

Он добавил, что в студии они с Пугачевой вспомнили прошлое – посмеялись, поговорили, после чего певица уехала.

Пугачева вернулась в Россию 3 ноября. Приехала она одна через Псков. СМИ писали, что Пугачева могла приехать в РФ, чтобы продать имущество. 5 ноября стало известно, что она улетела из России в латвийский город Сигулду.

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри уехала из Израиля, вылетев на Кипр. По данным СМИ, Примадонна планировала находиться там год. В 2017 году Пугачева купила на острове виллу с видом на море стоимостью свыше двух миллионов долларов.

Пугачева лишилась последнего источника дохода в России