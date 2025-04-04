Представители Паши Техника заявили, что рэпера нужно срочно перевозить в Бангкок

Фото: телеграм-канал "ПАША ТЕХНИК LIVE"

Госпитализированного в Таиланде российского рэпера и музыкального продюсера Пашу Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) нужно экстренно перевезти на вертолете в Бангкок. Об этом сообщили представители артиста в его телеграм-канале.

Однако, по их мнению, есть только 20% из 100, что он будет жив после транспортировки в Бангкок. Представители рэпера уточнили, что медучреждение, где сейчас находится исполнитель, не разрешает перевозить Техника в другую больницу.

"5 апреля у них вообще выходные до понедельника", – добавлено в телеграм-канале артиста.

Сейчас, по словам близких рэпера, местные врачи вместе с российским специалистом думают, как поступить в этой ситуации.

Техник почувствовал себя плохо 27 марта. Его ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ. Представитель Техника предположил, что певцу могли подбросить в еду неизвестное токсичное вещество.

Через некоторое время состояние артиста ухудшилось – у него отказали легкие и появились проблемы с сердцем. Также у исполнителя выявили пневмонию с поражением легких в 100%, полиорганную недостаточность и септический шок.

Менеджер Техника недавно привез артисту в Таиланд необходимые 20 килограммов лекарств. Однако он заявил, что на лечение потребуется крупная сумма денежных средств – около 9 миллионов рублей. По его словам, местные врачи уже скорректировали тактику лечения, прислушавшись к рекомендациям российского специалиста.

