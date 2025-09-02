Глава ФПБК Бородин призвал арестовать Глюкозу за участие в несогласованном рейве

Фото: телеграм-канал SHOT

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал, чтобы певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова. – Прим. ред.) понесла наказание за участие в несогласованном рейве в Кронштадте. Его слова приводит News.ru.

Кроме того, по его мнению, ответственность должны понести и другие артисты, принимавшие в этом участие, а также организаторы рейва.

Бородин также обратил внимание, что концерт не был согласован с властями. В связи с этим он предположил, что на мероприятии были подростки, которые могли распивать там спиртные напитки. Помимо этого, глава ФПБК указал на откровенный наряд артистки, в котором она выступила на рейве.

"Это как минимум административная ответственность, которая подразумевает наказание вплоть до ареста на 15 суток. А если информация о несовершеннолетних на концерте подтвердится, вполне могут завести и уголовное дело", – заявил Бородин.

Он сообщил, что обратится в правоохранительные органы для составления административного протокола в отношении Глюкозы. Глава ФПБК отметил, что, несмотря на звездный статус исполнительницы, она обязана соблюдать закон России и уважать россиян.

По предварительным данным, из-за данного мероприятия в полицию Кронштадта было направлено свыше 200 обращений. Рейв длился больше суток. Помимо Глюкозы, там выступило еще около 25 менее известных артистов.

Летом 2024 года певица оказалась в центре скандала после концерта на Дне металлурга в Красноярске. По словам зрителей, артистка вышла на сцену в "неадекватном" состоянии, материлась и трогала себя за интимные места.

Осенью того же года суд в Москве привлек артистку к административной ответственности за употребление наркотиков. Ей был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.