01 декабря, 14:54

Шоу-бизнес

В деле продюсера "Ласкового мая" Разина может появиться новый эпизод

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Продюсеру группы "Ласковый май" Андрею Разину, который уже объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, могут предъявить дополнительное обвинение. Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС, речь идет о подделке договора с солистом группы Юрием Шатуновым.

В документах указано, что оригинальное соглашение 2013 года предоставляло Разину лишь право на публикацию информации о группе в СМИ. Однако в 2025 году был создан фальсифицированный договор, который якобы был составлен "путем раскрепления страниц и прикрепления к ним других текстов".

Соответствующие бумаги, по версии следствия, использовались Разиным и его юристами для предоставления в суды "новых сфальсифицированных доказательств".

"На основании изложенного просим провести по данному факту проверку и возбудить по ее результатам уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество")", – следует из материалов дела.

О возбуждении уголовного дела в отношении Разина стало известно 24 ноября. Как сообщила адвокат семьи певца Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская, продюсер систематически присваивал деньги, предназначенные для выплаты в качестве лицензионного вознаграждения автору текстов песен поэту Сергею Кузнецову.

Для реализации схемы Разин заключил с поэтом фиктивный договор, на основании которого в течение продолжительного периода незаконно получал гонорары как лицо, обладающее имущественными правами на музыкальные произведения.

Предварительно оцененный следствием материальный ущерб составляет порядка 500 миллионов рублей. Разину грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Обвинение ему уже предъявлено в заочном порядке. В настоящее время продюсер объявлен в межгосударственный розыск.

Позднее водитель Разина дал на него показания по делу о мошенничестве. Он заявил, что получал зарплату от продюсера в качестве водителя в размере 50 тысяч рублей.

шоу-бизнес

