Патриарх Кирилл заявил, что от миротворческой роли РФ зависит стабильность на Святой земле

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Стабильность и спокойствие на израильской земле во многом зависит от миротворческой роли РФ. Такое мнение озвучил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече Владимира Путина с руководителями основных религиозных конфессий РФ, передает ТАСС.

Он выразил Путину благодарность как президенту за миротворческую позицию в связи с проблемами урегулирования в том числе палестино-израильского конфликта. Патриарх добавил, что, если бы не миротворческая роль РФ, трудно представить, что бы происходило на Ближнем Востоке.

Кроме того, патриарх Кирилл заявил, что любые удары по гражданским учреждениям и религиозным святыням достойны осуждения. Он предположил, что нападение на религиозные объекты происходит, чтобы спровоцировать людей и сделать конфликт более жестоким.

Российский лидер, в свою очередь, назвал гуманитарной катастрофой происходящее на Ближнем Востоке. Он признался, что с тревогой в сердце следит за событиями "на Святой земле", которая имеет сакральное значение для иудеев, мусульман и христиан.

Глава государства добавил, что главная задача на Ближнем Востоке сейчас – остановка кровопролития, чтобы конфликт не распространился за пределы региона. По его мнению, борьба с терроризмом не может идти по принципу коллективной ответственности.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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