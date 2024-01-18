Патриарх Кирилл лишил архимандрита Кирилла священного сана

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил архимандрита Кирилла священного сана. Соответствующий указ опубликован на сайте Московской епархии Русской православной церкви (РПЦ).

По информации ТАСС, архимандрит Кирилл в марте 2022 года, будучи преподавателем Стокгольмской школы теологии в Швеции, заявил, что стал одним из составителей декларации, которая осуждает концепцию "русского мира" и спецоперацию на Украине.

Тогда замглавы Всемирного русского народного собора Александр Щипков сообщил, что данный документ не имеет ничего общего с подлинным христианством и является чисто политической декларацией.

В апреле прошлого года патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева (признан в РФ иноагентом) священного сана из-за его деструктивной деятельности и непокаяния. Уточнялось, что причиной стал многолетний характер клеветнической деятельности и оскорбительные фразы в "Живом журнале" в день смерти протоиерея Александра Агейкина.

Сам Кураев в ответ на это заявил, что не переживает из-за лишения сана и воспринимает эту ситуацию спокойно. По его словам, он решил принять тот факт, что некоторые этапы жизни приходится оставлять в прошлом. Кураев подчеркнул, что не собирается подавать апелляцию и не будет пытаться восстановить прежний статус.

В октябре Андрей Кураев сообщил о своей эмиграции в Чехию, заявив, что в Европе он сможет организовывать публичные встречи и лекции.