Патриарх Кирилл начал рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Трансляция ведется на сайте Московской патриархии и на сайте РПЦ.

Сперва пройдут часы и вечерня, а в 00:00 начнется литургия. Среди присутствующих на службе – иерархи Русской православной церкви, священники Московской епархии, представители госвласти, общественные деятели, православные волонтеры и прихожане.

Рождественские службы пройдут и в других 500 храмах столицы. Обычно литургия продолжается несколько часов и завершается рано утром.

Русская православная церковь отмечает 7 января (25 декабря по старому стилю. – Прим. ред.) Рождество Христово, которое является одним из основных христианских праздников.

Вместе с Русской православной церковью Рождество встречают еще ряд поместных православных церквей мира, старообрядцы и греко-католики. Вслед за этим, в период с 8 по 17 января, у православных христиан наступают святки (святые дни. – Прим. ред.) и время особого духовного торжества.

Более 600 спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность в Москве во время празднования Рождества. Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме. Почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад приведены в повышенную готовность.

Между тем транспорт Москвы в рождественскую ночь будет работать по особому графику. Так, станции метро и МЦК будут открыты до 02:00, а МЦД – до 03:00. При этом 149 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:30, еще 18 маршрутов продолжат курсировать без изменений.

