Более 600 спасателей обеспечат пожарную безопасность в Москве в Рождество

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Более 600 спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность в Москве во время празднования Рождества. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"На протяжении всех праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 400 храмов и церквей", – уточнил он.

Дежурство осуществляется в круглосуточном режиме. Почти 1,5 тысячи личного состава пожарно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад приведены в повышенную готовность.

Специалисты внимательно следят за состоянием электросетевых объектов и соблюдением мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Кроме того, спасатели напомнили священнослужителям о правилах безопасного обращения с огнем, порядке проведения эвакуации в случае ЧП и применении средств пожаротушения.

Между тем транспорт Москвы в рождественскую ночь будет работать по особому графику. Так, станции метро и МЦК будут открыты до 02:00, а МЦД – до 03:00. При этом 149 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:30, еще 18 маршрутов продолжат курсировать без изменений.

