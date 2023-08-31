Сальдо сообщил о начале проектных работ по восстановлению Каховской ГЭС

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Россия будет восстанавливать Каховскую ГЭС, в данный момент уже проводится работа над проектированием. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Он добавил, что, по его мнению, это экономически целесообразный проект, и он будет окуплен.

Теракт на Каховской ГЭС случился 6 июня. По ней нанесли удар украинские войска, в результате чего произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. По последним данным, погибли 57 человек, 175 госпитализированы.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с Владимиром Сальдо поручил проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших из-за подрыва Каховской ГЭС получили необходимую материальную помощь.