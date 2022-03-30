Курские власти назвали фейками сообщения о готовящихся взрывах и авиаударах

Фото: depositphotos/Nanabad

Курские власти предупредили жителей области о распространяемых в соцсетях фейковых сообщениях о якобы готовящихся взрывах и авиаударах на территории региона. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации области.

"Внимание! В социальных сетях активизировались фейковые аккаунты. Они распространяют дезинформацию о взрывах и готовящихся авиаударах, а также о действующих диверсионно-разведывательных группах", – указано в сообщении.

Также провокаторы распространяют в социальных сетях сообщения с предложением за деньги нанести на стены домов специальные метки, которые якобы помогут избежать авиаударов. После нанесения данных знаков злоумышленники пугают граждан, что именно по этим домам будут наноситься удары.

"Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие", – призвали власти.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что пропускной пункт в поселке Теткино был обстрелян со стороны Украины. Он рассказал, что огневая точка украинских силовиков была подавлена ответным огнем военнослужащих ВС РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.