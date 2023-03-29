Пасечник поручил упразднить администрацию главы, министерства и Народную милицию ЛНР

Фото: kremlin.ru

Администрация главы ЛНР, а также министерства и Народная милиция республики должны быть упразднены до 1 июня этого года. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник, сообщается в телеграм-канале правительства ЛНР.

В республике планируется создать комиссию по ликвидации администрации главы ЛНР в составе четырех человек. Возглавлять ее будет первый замруководителя администрации главы ЛНР Наталья Шкода.

В правительстве рассказали, что также были выпущены документы об упразднении исполнительных органов власти.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о переносе столицы региона в город Мелитополь. Также документ разделил область на новые административно-территориальные единицы.

Теперь регион состоит из 13 районов и трех городов областного значения, в числе которых Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

Осенью 2022 года состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Жители регионов поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав РФ были подписаны в Кремле 30 сентября.



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