Балицкий допустил мирный переход Запорожья, Николаевской и Одесской областей к РФ

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Уже этой весной на Украине произойдет кризис, в результате которого Николаевская и Одесская области, а также Запорожье мирно перейдут к России. Такой прогноз в эфире телеканала "Крым 24" дал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Буквально весной будет кризис, <...> а после этого области начнут определяться: Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут мирным образом переходить на нашу сторону", – сказал он.

По его словам, люди, которые имеют связь с подконтрольными ВСУ регионами, говорят, что у местных жителей там уже "высокая степень уныния", они начинают осознавать бессмысленность происходящего, необходимость смены режима.

Ранее Балицкий подписал указ о переносе столицы Запорожской области в город Мелитополь. Также документ разделил регион на новые административно-территориальные единицы.

Так, теперь Запорожская область состоит из 13 районов и трех городов областного значения, в числе которых Мелитополь, Бердянск и Энергодар.

Осенью 2022 года состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Жители регионов поддержали данную инициативу. Договоры о принятии новых территорий в состав РФ были подписаны в Кремле 30 сентября.



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