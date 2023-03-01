Власти Украины понимают, что им придется оставить Херсон – Сальдо

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Власти Украины понимают, что им придется оставить город Херсон, заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live".

"На оккупированном правобережье идет насильственная мобилизация в украинские вооруженные формирования. В самом Херсоне украинские оккупанты вывозят исторические ценности из Херсонского областного краеведческого музея", – сказал врио губернатора.

По словам Сальдо, украинская сторона чувствует неуверенность и понимает, что момент ухода из Херсона настанет. Он уверен, что этот город будет освобожден. Сальдо отметил, что другого пути нет, Россия должна вернуться в Херсон.

"И памятники Потемкину и Суворову вернутся на свои места в Херсоне, и сам Херсон вернется, а там дальше – Николаев, Одесса – до Измаила. Это наша слава и гордость по праву", – заключил врио губернатора.

Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоялись в сентябре прошлого года. Жители регионов поддержали данную инициативу.

Подписание договоров о принятии новых регионов в состав Российской Федерации прошло в Кремле 30 сентября 2022 года. В торжественной обстановке свои подписи под документами поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо.

Несмотря на это, украинская сторона не признает легитимность Херсонской области и продолжает обстреливать территорию региона. С ноября Херсон находится под контролем украинских сил.

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