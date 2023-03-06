В Кремле прокомментировали идею объединить новые регионы РФ в один округ

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Российские власти не принимали каких-либо решений о предполагаемом объединении присоединенных регионов РФ в один федеральный округ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент власти обсуждают разные варианты по этой теме.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости. Пока – еще раз повторяю – таких решений не принималось", – подчеркнул Песков.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что для быстрой интеграции новые регионы можно было бы объединить в один федеральный округ.

Референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России прошли осенью прошлого года. Жители регионов поддержали эту инициативу.

Договоры о принятии новых территорий в состав России были подписаны в ходе торжественной церемонии в Кремле 30 сентября.

Совет Федерации одобрил ратификацию договоров о включении в состав РФ новых субъектов

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