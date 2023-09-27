В Крыму сообщили о планах восстановить подачу воды из Днепра

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В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, пишет РИА Новости со ссылкой на главу парламента республики Владимира Константинова.

Он напомнил о решении реконструировать дамбу Каховского водохранилища, однако осуществить это получится по итогам спецоперации. Как раз в то время, когда дамбы не будет, Крым намерен перекачать днепровскую воду в канал.

"Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать", – отметил Константинов.

Украинская сторона в 2014 году, не согласившись с присоединением Крыма к России, запретила подачу днепровской воды на полуостров. Уже в феврале 2022-го военные РФ разблокировали канал, уничтожив бетонную дамбу. После разрушения Каховской ГЭС вода вновь перестала поступать.

Взрыв на гидроэлектростанции произошел 6 июня. По ней нанесли удар, в результате чего случилось разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра. В результате ЧП погибли 57 человек, 175 госпитализированы.

Владимир Путин на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо распорядился проследить, чтобы пострадавшие и семьи погибших получили необходимую материальную помощь.