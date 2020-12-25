В МЧС поздравили спасенного из-под завалов в Магнитогорске Ваню Фокина

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Сотрудники МЧС поздравили с Новым годом Ваню Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске. Ребенку и его старшему брату Диме показали настоящую пожарную машину, дали примерить форму огнеборцев и вручили подарки. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

"Мы каждый год поздравляем Ваню с днем рождения и с Новым годом. Стараемся не быть навязчивыми, ведь у семьи своя жизнь, но очень приятно, что родители всегда встречают нас с улыбкой и всегда гостеприимны", – рассказал начальник Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Дмитрий Лебедев.

Фокиным показали видеозапись с поздравлением Деда Мороза – костюм для поздравления надел тот самый спасатель из центра "Лидер", который вытаскивал Ваню из-под завала два года назад.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате которого обрушился один из подъездов десятиэтажки. В результате происшествия погибли 39 человек.

Ваню Фокина спасатели нашли 1 января. У него зафиксировали серьезное обморожение и черепно-мозговую травму. Его отправили в московскую больницу, где он пролежал в реанимационном отделении около двух недель.

14 февраля 2019 года его выписали из столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В сентябре 2020 года малыш пошел в детский сад.

