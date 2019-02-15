Ваня Фокин вместе с мамой вернулся в Магнитогорск

Фото: ТАСС/Илья Московец

Ваня Фокин, которого накануне выписали из НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, утром в пятницу, 15 февраля, вместе с матерью вернулся домой. Перелет из столицы ребенок перенес нормально.

"Сегодня Ваня вернулся домой. Я встречал их в аэропорту Магнитогорска рано утром", – цитирует РИА Новости отца Евгения Фокина. Мужчина также сообщил, что их семья купила новую квартиру в Магнитогорске. Переезд пока не состоялся, так как там пока не хватает мебели.

В минувший четверг Ваню Фокина выписали из московского медучреждения. Никакая специальная реабилитация ему не требуется. Специалисты магнитогорской больницы составят индивидуальный план лечения. Мальчик через несколько дней отметит свой первый день рождения. 16 февраля ему исполнится год.

Мальчика нашли спасатели 1 января. Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка решили эвакуировать в Москву. Сначала он лежал в реанимации и лишь спустя две недели попал в обычную палату.

Ваня Фокин, выживший после взрыва в Магнитогорске, возвращается домой

31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания.