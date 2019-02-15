Ваня Фокин вместе с мамой вернулся в Магнитогорск

Ваня Фокин, которого накануне выписали из НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, утром в пятницу, 15 февраля, вместе с матерью вернулся домой. Перелет из столицы ребенок перенес нормально.
"Сегодня Ваня вернулся домой. Я встречал их в аэропорту Магнитогорска рано утром", – цитирует РИА Новости отца Евгения Фокина. Мужчина также сообщил, что их семья купила новую квартиру в Магнитогорске. Переезд пока не состоялся, так как там пока не хватает мебели.
В минувший четверг Ваню Фокина выписали из московского медучреждения. Никакая специальная реабилитация ему не требуется. Специалисты магнитогорской больницы составят индивидуальный план лечения. Мальчик через несколько дней отметит свой первый день рождения. 16 февраля ему исполнится год.
Мальчика нашли спасатели 1 января. Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка решили эвакуировать в Москву. Сначала он лежал в реанимации и лишь спустя две недели попал в обычную палату.
Ваня Фокин, выживший после взрыва в Магнитогорске, возвращается домой
31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома. Погибли 39 человек. Спасательная операция заняла четыре дня. По поручению Владимира Путина всех жильцов поврежденного дома расселят в другие здания.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.