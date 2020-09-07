Выживший при взрыве в доме в Магнитогорске ребенок пошел в детский сад

15:50
Выживший под завалами в Магнитогорске малыш пошел в детский сад
Выживший при обрушении дома в Магнитогорске малыш пошел в детский сад.
Родители ребенка сообщили, что сейчас разговаривает, бегает и играет. Они рассказали, что сложностей при походе в детский сад Ваня Фокин не испытал.
"Проходим курсы реабилитации, сейчас будет еще один курс", – сообщили родители.
31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате которого обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек.
Ваню Фокина спасатели нашли 1 января. У него зафиксировали серьезное обморожение и черепно-мозговую травму. Его отправили в московскую больницу, где он пролежал в реанимационном отделении около двух недель.
14 февраля 2019 года его выписали из столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачей поблагодарил мэр Москвы Сергей Собянин.
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