Выживший при взрыве в доме в Магнитогорске ребенок пошел в детский сад

Выживший под завалами в Магнитогорске малыш пошел в детский сад

Выживший при обрушении дома в Магнитогорске малыш пошел в детский сад.

Родители ребенка сообщили, что сейчас разговаривает, бегает и играет. Они рассказали, что сложностей при походе в детский сад Ваня Фокин не испытал.

"Проходим курсы реабилитации, сейчас будет еще один курс", – сообщили родители.

31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме, в результате которого обрушился один из подъездов десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек.

Ваню Фокина спасатели нашли 1 января. У него зафиксировали серьезное обморожение и черепно-мозговую травму. Его отправили в московскую больницу, где он пролежал в реанимационном отделении около двух недель.

14 февраля 2019 года его выписали из столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачей поблагодарил мэр Москвы Сергей Собянин.