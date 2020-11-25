Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач в Калининграде по ошибке прооперировал ребенку здоровую руку. Об этом сообщает РИА Новости.
Мама девочки рассказала, что ее дочь госпитализировали в детскую больницу для извлечения спиц из правой руки после перелома. По ее словам, после операции у девочки была перебинтована левая рука. Врач сообщил, что спицу не нашли и придется провести еще одну операцию. Он, по ее словам, предложил обратиться в другую больницу.
"Ребенок жалуется на руку, которая была здорова, плохо шевелит пальцами. Сегодня была повторная операция, делал ее завотделением. Пока мы в больнице, завтра будем переводиться на дневной стационар. Заявление написали в СК и полицию", – рассказала женщина.
В прошлом году сообщалось, что в Ростовской области из-за ошибки врачей мальчику ампутировали руку. Инцидент произошел в августе 2019 года в станице Мечетинской Зерноградского района. Мальчик получил открытый перелом во время игры в мяч.
Врачи районной больницы наложили гипс, но рука не заживала. В итоге медикам пришлось ампутировать руку из-за образовавшейся гангрены. Сообщалось, что после операции началось заражение крови, так как в рану была занесена грязь.
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