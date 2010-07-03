В Ростовской области из-за ошибки врачей мальчику ампутировали руку

Следователи устанавливают обстоятельства ампутации руки 11-летнему ребенку в Ростовской области. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.
Инцидент произошел в августе 2019 года в станице Мечетинской Зерноградского района. Мальчик играл в мяч, оступился и упал на правую руку, из-за чего получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков. Врачи районной больницы наложили гипс, но рука не заживала.
Ребенка доставили в больницу Ростова-на-Дону. В итоге медикам пришлось ампутировать руку из-за образовавшейся гангрены. После операции также началось заражение крови, так как в рану изначально занесли грязь.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Назначен ряд экспертиз. Виновным грозит лишение свободы на срок до года и лишение права занимать определенные должности до трех лет.
О случившемся в социальных сетях рассказал отец мальчика. По его словам, ребенок находится в медикаментозном сне. Его состояние оценивается как среднетяжелое.
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