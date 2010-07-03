СК удалил законопроект, вводящий статьи за врачебные ошибки

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СК РФ удалил с Федерального портала проектов нормативных правовых актов разработанный законопроект, вводящий статьи в УК РФ за врачебные ошибки. Проект опубликовали в четверг, 20 июня.

"Проект удален", – говорится в сообщении на портале.

Поправки СК предусматривали введение сразу двух новых статей: "Ненадлежащее оказание медицинской помощи ", "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи". В то же время статью 235 УК РФ "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности" предполагалось изложить в новой редакции.

Также предлагалось установить наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности, принудительных работы либо в виде лишения свободы на срок до шести лет в случае гибели двух и более пациентов.

В апреле сообщалось, что в статью о врачебных ошибках могут внести наказание без лишения свободы. Следственный комитет и Национальная медицинская палата предлагали в новой статье Уголовного кодекса России о врачебных ошибках ввести наказание, которое не предполагает лишение свободы.

В ноябре прошлого года сообщалось, что в России могут появиться следователи по медицинским делам, которые займутся расследованием врачебных ошибок. Новые группы организуют в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Это связано с разработкой статей Уголовного кодекса о врачебных ошибках.