В статью о врачебных ошибках могут ввести наказание без лишения свободы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Следственный комитет и Национальная медицинская палата предлагают в новой статье Уголовного кодекса России о врачебных ошибках ввести наказание, которое не предполагает лишение свободы. Об инициативе сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.
"В связи с позицией Национальной медицинской палаты о том, что "за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме", рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ", – говорится в сообщении.
За прошлый год было возбуждено 2,2 тысячи уголовных дел по факту врачебных ошибок или некачественной медицинской помощи. Это на 24 процента больше показателя 2017 года.
В минувшем году от граждан поступило примерно более 6,5 тысячи жалоб на врачей, что превысило показатель предыдущего года на 9,5 процента.
В ноябре прошлого года сообщалось, что в России могут появиться следователи по медицинским делам, которые займутся расследованием врачебных ошибок. Новые группы организуют в Москве и области, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске. Это связано с разработкой статей уголовного кодекса о врачебных ошибках.
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